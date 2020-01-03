Парламент Северной Македонии утвердил состав временного правительства в преддверии выборов

СКОПЬЕ, 3 января. /ТАСС/. Парламент Северной Македонии одобрил в пятницу состав временного технического правительства, предложенный новым премьер-министром страны Оливером Спасовски в преддверии предстоящих в апреле досрочных парламентских выборов. За новый состав кабинета проголосовал 101 из 120 депутатов Собрания Северной Македонии - однопалатного парламента страны.

По словам главы технического правительства Оливера Спасовски, сейчас Республика Северная Македония находится "на исключительно важном этапе". "Это время, когда должны быть организованы честные и демократические выборы, а также завершены процессы присоединения к НАТО и ЕС", - отметил Спасовски в ходе выступления в здании Собрания. Он также высоко оценил работу предыдущего кабинета.

При этом Спасовски выразил надежду на то, что именно временное правительство ратифицирует протокол о вступлении республики в НАТО. "Вступив в НАТО, мы выполним 50% стратегических планов нашего государства", - подчеркнул он.

По его словам, среди первостепенных задач нового кабинета министров по-прежнему останутся реформы правосудия, борьба с коррупцией и организованным криминалом, укрепление принципов верховенства права с целью скорейшей реализации планов евроатлантической интеграции, а также вступления в Европейский союз.

Временное техническое правительство, согласно закону, будет находиться у власти в течение 100 дней до формирования нового кабинета министров по итогам парламентских выборов, запланированных на 12 апреля.

Изначально проведение парламентских выборов в стране планировалось на конец 2020 года. В связи с возможным недовольством со стороны граждан решением ЕС отложить дату открытия переговоров с Северной Македонией о вступлении в сообщество предыдущий премьер Зоран Заев предложил рассмотреть вопрос о досрочных выборах, в ходе которых граждане смогут подтвердить свое доверие правительству.