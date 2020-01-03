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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Совбез Ирака осудил нарушение США условий присутствия их войск в стране

Совет поддержал намерения парламента созвать внеочередную сессию для выработки единой официальной позиции

КАИР, 3 января. /ТАСС/. Совет по национальной безопасности при правительстве Ирака осудил в пятницу отход Соединенных Штатов от оговоренных условий присутствия их войск в арабской республике. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление госструктуры по итогам проведенной ею экстренной встречи в Багдаде.

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"В пятницу вечером состоялось заседание Совета под председательством премьер-министра и главнокомандующего вооруженными силами Аделя Абдель Махди, на котором обсуждались события в сфере безопасности и проблемы в стране после нападения, которое привело к мученической гибели ведущих функционеров, - указывается в коммюнике. - Совет выступает на стороне главнокомандующего в его позиции, осуждающей нарушение суверенитета Ирака и отвергающей эту агрессию, которой ВС США отступают от их роли и условий, на которых они находятся в стране".

В заявлении также отмечается поддержка намерения Совета представителей (парламент) созвать внеочередную сессию, для того чтобы "выработать единую официальную иракскую позицию и принять необходимые процедуры и решения с целью сохранить достоинство, безопасность и суверенитет республики".

Вслед за атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры", совершив "самую большую стратегическую ошибку".

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США. Он также указал, что Тегеран примет меры на международном уровне, чтобы Вашингтон ответил за убийство генерала.

Теги
СШАИранИракГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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