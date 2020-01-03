Совбез Ирака осудил нарушение США условий присутствия их войск в стране

КАИР, 3 января. /ТАСС/. Совет по национальной безопасности при правительстве Ирака осудил в пятницу отход Соединенных Штатов от оговоренных условий присутствия их войск в арабской республике. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление госструктуры по итогам проведенной ею экстренной встречи в Багдаде.

"В пятницу вечером состоялось заседание Совета под председательством премьер-министра и главнокомандующего вооруженными силами Аделя Абдель Махди, на котором обсуждались события в сфере безопасности и проблемы в стране после нападения, которое привело к мученической гибели ведущих функционеров, - указывается в коммюнике. - Совет выступает на стороне главнокомандующего в его позиции, осуждающей нарушение суверенитета Ирака и отвергающей эту агрессию, которой ВС США отступают от их роли и условий, на которых они находятся в стране".

В заявлении также отмечается поддержка намерения Совета представителей (парламент) созвать внеочередную сессию, для того чтобы "выработать единую официальную иракскую позицию и принять необходимые процедуры и решения с целью сохранить достоинство, безопасность и суверенитет республики".

Вслед за атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры", совершив "самую большую стратегическую ошибку".

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США. Он также указал, что Тегеран примет меры на международном уровне, чтобы Вашингтон ответил за убийство генерала.