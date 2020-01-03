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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

ЕС: кризис после ударов США в Ираке грозит подорвать усилия по стабилизации региона

Новая вспышка насилия должна быть остановлена, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Кризис на Ближнем Востоке, спровоцированный авиаударами США в Ираке, грозит подорвать многолетние усилия международного сообщества по стабилизации региона.

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Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза.

"Новая вспышка насилия должна быть остановлена, пока она не вышла из-под контроля. ЕС призывает всех игроков в регионе и их партнеров, которые имеют влияние на ситуацию, проявлять максимальную сдержанность в этот критический момент. Новый кризис грозит подорвать годы усилий по стабилизации ситуации. Эскалация грозит всему региону", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что ЕС готов к диалогу со всеми сторонами, чтобы способствовать разрядке напряженности.

Теги
СШАИранИракГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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