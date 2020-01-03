Президент Ирака в беседе с Помпео отметил важность снижения напряженности

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Президент Ирака Бархам Салех в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео согласился с необходимостью снижения напряженности в регионе. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Помпео обсудил недавнее решение президента США Дональда Трампа предпринять оборонительные действия в ответ на угрозы американскому пероналу, - отмечается в тексте. - Госсекретарь прояснил, что США остаются привержены деэскалации. Президент Ирака согласился с необходимостью снижения напряженности в регионе".

Помпео подтвердил "приверженность США суверенитету и независимости Ирака".

Ранее Пентагон сообщил об операции, в ходе которой был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касем Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

По версии администрации США, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке. Вашингтон утверждает, что Сулеймани лично санкционировал недавние атаки на американские военные базы в Ираке и на нем лежит ответственность за гибель сотен военнослужащих США от рук бойцов шиитских формирований, которые поддерживал Тегеран в ходе кампании с целью свержения Саддама Хусейна.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры", совершив "самую большую стратегическую ошибку".