{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Командующий армией Ливии объявил о всеобщей мобилизации для противодействия агрессии извне

Халифа Хафтар призвал ливийцев "сплотиться и противостоять врагу"

КАИР, 4 января. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил в пятницу о всеобщей мобилизации для противодействия любой агрессии извне. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

На эту тему

"Битва за Триполи подходит к концу. То, что столица будет освобождена, ни у кого не должно вызывать сомнений, - сказал он. - Мы принимаем вызов, и я объявляю о противостоянии и всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну".

Он призвал всех ливийцев "сплотиться и противостоять врагу, который решил захватить страну". "[Президент Турции Тайип] Эрдоган, затеяв свою войну в Ливии, нацелился на национальную безопасность арабов", - указал Хафтар. Обвинив его в "авантюре по возрождению Османской империи в Ливии", он призвал турецкий народ "восстать против президента, который толкает свою армию к гибели".

В четверг парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию. Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.

В субботу парламент Ливии проведет экстренное заседание в связи с вероятной отправкой турецких войск в страну.

Теги
ТурцияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
Реклама на ТАСС
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
В аэропортах Нью-Йорка размещены силы Национальной гвардии США
Прямых указаний на угрозу Нью-Йорку не поступало, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС