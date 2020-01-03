Командующий армией Ливии объявил о всеобщей мобилизации для противодействия агрессии извне

КАИР, 4 января. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил в пятницу о всеобщей мобилизации для противодействия любой агрессии извне. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya .

"Битва за Триполи подходит к концу. То, что столица будет освобождена, ни у кого не должно вызывать сомнений, - сказал он. - Мы принимаем вызов, и я объявляю о противостоянии и всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну".

Он призвал всех ливийцев "сплотиться и противостоять врагу, который решил захватить страну". "[Президент Турции Тайип] Эрдоган, затеяв свою войну в Ливии, нацелился на национальную безопасность арабов", - указал Хафтар. Обвинив его в "авантюре по возрождению Османской империи в Ливии", он призвал турецкий народ "восстать против президента, который толкает свою армию к гибели".

В четверг парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию. Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.

В субботу парламент Ливии проведет экстренное заседание в связи с вероятной отправкой турецких войск в страну.