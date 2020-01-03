Администрация США начнет информировать Конгресс по убийству Сулеймани на будущей неделе

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Администрация США начнет информировать Конгресс в закрытом режиме о деталях операции по убийству командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касема Сулеймани на будущей неделе. Об этом сообщил в пятницу на телефонном брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Мы ожидаем, что будем информировать членов Конгресса в закрытом режиме на будущей неделе", - сказал он, отметив, что большинство законодателей разъехались по своим штатам на время рождественского перерыва. "Мы ожидаем, что они вернутся на следующей неделе, и мы продолжим взаимодействовать с Конгрессом", - подчеркнул помощник президента.

По его словам, администрация будет информировать на эту тему членов Конгресса, имеющих доступ к секретной информации, а также глав соответствующих комитетов обеих палат и других ключевых законодателей. "Мы продолжим эти брифинги, и мы надеемся на очень хороший диалог с Конгрессом", - отметил О'Брайен.

Администрация не намерена разглашать данные о том, какие именно вылазки, по ее сведениям, готовил убитый иранский генерал Касем Сулеймани, заявил О'Брайен. Он рассказал, что Сулеймани прибыл в Багдад из Дамаска, где готовил атаки на американских дипломатов и военнослужащих. В ответ на просьбу предоставить больше деталей этих планов О'Брайен назвал эти сведения "чрезвычайно секретными" и отказался раскрывать подробности.

Иран может пойти по пути эскалации или же начать переговоры с Вашингтоном и отказаться от своей ядерной программы после убийства Сулеймани. "У Ирана здесь есть два варианта <...> Первый - дальнейшая эскалация, этот путь приведет иранский народ и режим в никуда <...> Альтернативный путь - сесть [за стол переговоров] с США, оставить свою ядерную программу, прекратить свои выходки в регионе... и [начать] вести себя как нормальная страна", - сказал О'Брайен, подчеркнув, что в Вашингтоне надеются, что Тегеран выберет "правильный путь".

Соединенные Штаты будут очень разочарованы, если Багдад попросит Вашингтон свернуть военное присутствие в Ираке в свете убийства иранского генерала Касема Сулеймани. "Мы бы, разумеется, оказались очень разочарованы, если бы было какого-то рода враждебное решение иракского парламента - Совета представителей - относительно нашей сохраняющейся способности оказывать содействие народу Ирака", - заявил советник американского лидера. Таким образом он прокомментировал вопрос о возможном решении Ирака попросить США вывести свои войска из-за убийства Сулеймани в аэропорту Багдада.

Ранее глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) заявил о том, что Конгресс не был уведомлен заранее о нанесении ракетного удара, в результате которого был убит Сулеймани, как того требует американское законодательство. Он подчеркнул, что президент Дональд Трамп не имел разрешения от Конгресса на совершение этого действия.

Позднее телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщила о том, что юристы Белого дома провели консультации со специалистами по национальной безопасности, по итогам которых было принято решение о том, что Трамп имеет законные основания отдать приказ, руководствуясь соображениями самообороны, и пренебречь в таком случае необходимостью получения на это одобрения американских законодателей.