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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Иран в письме ООН об убийстве генерала заявил о своем праве на самооборону

США понесут полную ответственность за последствия своих действий, заявил постпред Ирана при организации Маджид Тахт-Раванчи
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи EPA-EFE/JASON SZENES
Описание
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи
© EPA-EFE/JASON SZENES

ООН, 4 января. /ТАСС/. Власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН, касающемся ситуации вокруг убийства в Ираке генерала Касема Сулеймани, заявили, что могут осуществить свое право на самооборону.

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"Иран в соответствии с международным законодательством оставляет за собой все права предпринять необходимые меры, в частности использовать свое право на самооборону", - говорится в письме постоянного представителя Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В документе дипломат также заявил, что вместо заявленной цели борьбы с терроризмом, "США сами сражаются против тех, кто борется с терроризмом". "Такое поведение серьезно подрывает региональные и глобальные усилия по борьбе с международным терроризмом", - отмечается в документе.

"Эти действия направлены на эскалацию напряженности в уже беспокойным регионе. США понесут полную ответственность за последствия своих действий", - предупредил Тахт-Раванчи. Он также призвал Совет Безопасности ООН осудить действия Вашингтона.

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал терактом атаку США в Багдаде, в результате которой погиб генерал.

В новость были внесены изменения (03:09 мск) - меняется источник и выходные данные, добавлены цитаты.

Теги
СШАИранИракЗариф, Мохаммад ДжавадГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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