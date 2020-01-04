Постпред Ирана при ООН: Тегеран сам определит время и место мести за убийство Сулеймани

"Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходящие за эти рамки действия. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу CNN.

"Безусловно, Иран не закроет на это глаза. Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран", - указал посол.

Комментируя заявления госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Сулеймани представлял угрозу американцам, постпред отметил, что "этому нет никаких доказательств".

Иран приравнивает к началу войны операцию США по устранению Сулеймани, заявил Маджид Тахт-Раванчи. Ему был задан вопрос, считает ли Тегеран ликвидацию Сулеймани объявлением войны со стороны США. "На самом деле это была военная акция со стороны Соединенных Штатов, направленная против иранского народа", - ответил дипломат и напомнил о том, что Вашингтон с мая 2018 года в одностороннем порядке ведет экономическую войну с Ираном. "Они [американцы] проводят политику оказания максимального давления и оказывают сильное экономическое давление на иранский народ. Это продолжалось до сего момента, но прошлой ночью они открыли новую главу", - заявил Тахт-Раванчи.

"Они открыли новую главу, что равносильно началу войны против Ирана", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал терактом атаку США в Багдаде, в результате которой погиб генерал.

Подготовка ликвидации

Тахт-Раванчи не может поверить словам президента США Дональда Трампа о том, что США ликвидировали Сулеймани, чтобы остановить войну с Тегераном, а не начать ее. Дипломата попросили прокомментировать заявление, с которым Трамп выступил в пятницу перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. "Я не верю в то, что Соединенные Штаты предприняли эту акцию, чтобы остановить войну, потому что проработка убийства генерала Сулеймани длилась приличное количество времени. Джон Болтон, бывший помощник президента США по национальной безопасности, сообщил вчера в Twitter, что эта операция находилась в процессе подготовки. Поэтому с данным заявлением администрации согласиться нельзя", - пояснил Тахт-Раванчи.

Он оспорил обоснованность заявлений госсекретаря США Майкла Помпео о том, что генерал Сулеймани занимался подготовкой нападений на американских граждан. "Если у них есть доказательства, то пускай представят их. Пускай представят доказательства. Я убежден, что их на самом деле нет", - подчеркнул иранский дипломат.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил в пятницу журналистам во время телефонного брифинга, что Вашингтон не намерен разглашать данные о том, какие именно вылазки готовил убитый иранский генерал. О'Брайен рассказал, что, по информации американской стороны, Сулеймани прибыл в Багдад из Дамаска, где будто бы готовил атаки на американских дипломатов и военнослужащих. В ответ на просьбу предоставить больше деталей этих планов О'Брайен назвал эти сведения "чрезвычайно секретными" и отказался раскрывать подробности.