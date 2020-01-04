ВВС США под Багдадом нанесли удар по колонне с врачами

КАИР, 4 января. /ТАСС/. Нанесенный в ночь на субботу американскими ВВС удар пришелся на колонну с врачами шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Об этом сообщает телеканал As Sumaria со ссылкой на заявление ополчения.

"Опровергаем распространенную ранее рядом СМИ и телеканалами информацию о гибели в бомбардировке кортежа к северу от Багдада в районе Эт-Таджи лидеров "Аль-Хашд аш-Шааби", - указывается в коммюнике. - Атаке подверглась колонна с врачами ополчения".

Ранее телеканал As Sumaria сообщил, что целью американской авиации был один из командиров ополчения. По информации телестанции, в результате удара погибли шесть человек, трое получили ранения.

Ситуация в Ираке резко обострилась после нескольких ударов ВВС США 29 декабря по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник из числа гражданских. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим (провинция Анбар), как сообщали иракские СМИ, погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.

Эти действия американцев вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией, возглавляемой Вашингтоном. Обстановка еще больше обострилась после того, как в ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Вместе с ним были убиты заместитель главы "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек. Американское оборонное ведомство утверждает, что удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить военнослужащих США, дислоцированных в Ираке и других странах.