СМИ: ВС Ирака опровергли информацию об авиаударе в северном пригороде Багдада

ТАСС, 4 января. Вооруженные силы Ирака заявили, что кортеж машин шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" не подвергался ударам с воздуха в районе Эт-Таджи к северу от Багдада. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Ранее телеканал As Sumaria сообщил, что налет, целью которого был один из лидеров шиитского ополчения, находившийся в кортеже, осуществили Вооруженные силы США. Всего в результате удара погибли шесть человек, трое получили ранения.

Официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, ранее заявил, что коалиция в последние дни не наносила авиаударов в районе Эт-Таджи.

Ситуация в Ираке резко обострилась после ударов ВВС США 29 декабря 2019 года по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник из числа гражданских. После налетов американской авиации у посольства США в Багдаде начались массовые манифестации.

Обстановка еще больше накалилась после того, как в ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. По версии Пентагона, удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Вашингтон возложил на Сулеймани ответственность за то, что он якобы одобрил проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры". Глава МИД Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.