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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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AFP: коалиция во главе с США объявила о снижении интенсивности операций в Ираке

По данным агентства, на иракских базах, где размещены американские военнослужащие, усилены меры безопасности в связи с ростом антиамериканских настроений

ТАСС, 4 января.Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ) снижает интенсивность своих операций в Ираке после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя коалиции.

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По его словам, после того как генерал Сулеймани был убит, в Ираке наблюдается рост антиамериканских настроений. В связи с этим на иракских базах, где размещены американские военнослужащие, усилены меры безопасности.

В пятницу Пентагон сообщил о ликвидации Сулеймани ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Министерство обороны США проинформировало, что удар был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.

Теги
СШАИракГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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