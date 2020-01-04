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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
Обновлено 

Швеция и Дания приостановили миссии военных инструкторов в Ираке

Также временно приостановлено участие Дании в работе миссии НАТО в Багдаде

СТОКГОЛЬМ, 4 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Швеции и Дании приостановили миссии своих военных инструкторов в Ираке после сообщений о ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Об этом в субботу сообщают газета Expressen и агентство Ritzaus Bureau.

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"Мы очень внимательно следим за развитием событий и адаптируемся к ситуации, - пояснила представитель ВС Кристина Сваан в интервью Expressen. - Сейчас там очень напряженно. При участии в военной миссии всегда существует повышенный риск, наш персонал очень хорошо подготовлен. Но в настоящее время мы приостановили работу, потому что наиболее важным для нас является безопасность наших сотрудников".

Шведская миссия прибыла на Ближний Восток по приглашению иракской стороны в августе 2015 года. Эксперты королевства - 70 солдат и офицеров, - в частности, проводят инструктаж в области оказания медпомощи, разминирования, химзащиты и других.

Как пишет в субботу со ссылкой на военное руководство страны агентство Ritzaus Bureau, датские военнослужащие прекратили подготовку иракских военных в рамках операции "Непоколебимая Решимость" (Operation Inherent Resolve). Также временно приостановлено участие Дании в работе миссии НАТО в Багдаде, где королевство представлено 10 штабными офицерами.

Датские военнослужащие находятся в Ираке с 2014 года. По данным Министерства обороны, в настоящее время контингент состоит примерно из 130 человек. Военное ведомство сообщает об их благополучии. "Военнослужащие сосредоточились на собственной безопасности. В частности, это означает, что они постоянно используют средства защиты", - отметили в Минобороны.

Новость обновлена (13:21 мск) - содержит информацию о приостановили миссии Дании

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ШвецияИракГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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