{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории

Вучич отказался от поездки в Черногорию, опасаясь обострения обстановки

Президент Сербии заявил, что его частный визит "без политических выступлений, просто в церковь, не нравится черногорскому режиму"

БЕЛГРАД, 4 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич отказался от частной поездки в канун Рождества в Черногорию, где после принятия закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы Сербской православной церкви (СПЦ), не прекращаются протесты верующих. Об этом сербский лидер сообщил в субботу после консультаций с патриархом сербским Иринеем.

На эту тему
Закон о свободе вероисповедания "взорвал" Черногорию и сплотил оппозицию

"Я думал, что мой приезд - нормальная, обычная вещь, а потом понял по реакции кое-кого из кабинета министров Черногории, что мой частный визит без политических выступлений, просто в церковь, не нравится черногорскому режиму. Они начали запускать в СМИ [информацию], что это вызовет кровопролитие, хаос", - заявил Вучич. По его словам, он отказался от идеи поездки, потому что "это вызвало бы конфликт, который использовали бы во вред сербскому народу в Черногории".

В ночь на 27 декабря парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране. В поддержку закона, ущемляющего интересы Сербской православной церкви (СПЦ), проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих. Документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.

Несмотря на праздничные дни, многотысячные акции проходят в стране ежедневно уже неделю. Как заявил ранее ТАСС лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич, протестующие заблокировали большинство городов. Акции проходили в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич, были задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания и статусе религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет о более чем 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Теги
ЧерногорияСербияВучич, АлександарСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
В ЛНР заявили, что сбили украинский ударный беспилотник
В Народной милиции ЛНР сообщили, что дрон был оборудован приспособлением для сброса боевого заряда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС