Вучич отказался от поездки в Черногорию, опасаясь обострения обстановки

БЕЛГРАД, 4 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич отказался от частной поездки в канун Рождества в Черногорию, где после принятия закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы Сербской православной церкви (СПЦ), не прекращаются протесты верующих. Об этом сербский лидер сообщил в субботу после консультаций с патриархом сербским Иринеем.

"Я думал, что мой приезд - нормальная, обычная вещь, а потом понял по реакции кое-кого из кабинета министров Черногории, что мой частный визит без политических выступлений, просто в церковь, не нравится черногорскому режиму. Они начали запускать в СМИ [информацию], что это вызовет кровопролитие, хаос", - заявил Вучич. По его словам, он отказался от идеи поездки, потому что "это вызвало бы конфликт, который использовали бы во вред сербскому народу в Черногории".

В ночь на 27 декабря парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране. В поддержку закона, ущемляющего интересы Сербской православной церкви (СПЦ), проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих. Документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.

Несмотря на праздничные дни, многотысячные акции проходят в стране ежедневно уже неделю. Как заявил ранее ТАСС лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич, протестующие заблокировали большинство городов. Акции проходили в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич, были задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания и статусе религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет о более чем 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.