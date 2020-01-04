Источник: Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры

АНКАРА, 4 января. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, обсудив ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Они обсудили последние события в Сирии, Ливии и Ираке, а также другие региональные вопросы", - отметил собеседник агентства.

ВВС США 29 декабря нанесли несколько ударов по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник из числа гражданских. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим (провинция Анбар), как сообщали иракские СМИ, погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения. Эти действия американцев вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией, возглавляемой Вашингтоном.

Затем, в ночь на 3 января американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек. Пентагон утверждает, что удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить военнослужащих США, дислоцированных в Ираке и других странах.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры", совершив "самую большую стратегическую ошибку". Глава МИД Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США. Он также указал, что Тегеран примет меры на международном уровне, чтобы Вашингтон ответил за убийство генерала.

В субботу Палата представителей на востоке Ливии проводит экстренное заседание, на котором обсуждает решение парламента Турции, предусматривающее возможность отправки войск в страну для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. В письменном заявлении депутатов подчеркивается, что такой шаг Анкары "приведет лишь к дальнейшему разрастанию конфликта", а ответственность за отражение возможной агрессии несет Лига арабских государств. Ранее парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию, а командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, по информации телеканала "Аль-Арабия", в свою очередь объявил о всеобщей мобилизации для противодействия любой агрессии извне.