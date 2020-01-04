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Парламент Ливии проголосовал за отмену соглашения о военном сотрудничестве ПНС с Турцией

Депутаты намерены обратиться в генеральную прокуратуру страны с запросом о привлечении главы ПНС Фаиза Сараджа к суду за госизмену

КАИР, 4 января. /ТАСС/. Международно признанный парламент Ливии проголосовал в субботу за отмену соглашения о военном сотрудничестве между Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и Турцией. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Депутаты Палаты представителей (парламента) проводят в субботу экстренное заседание по вопросам военного взаимодействия Триполи и Анкары.

В соответствии с решением парламента, подписанный в конце ноября 2019 года Сараджем и президентом Турции Тайипом Эрдоганом меморандум о военном сотрудничестве с Турцией запрещено публиковать в официальной прессе. Кроме того, депутаты намерены обратиться в генеральную прокуратуру страны с запросом о привлечении главы ПНС к суду за госизмену. Парламент намерен также направить запрос в СБ ООН с требованием провести экстренное заседание по вопросу вероятного вторжения Турции в Ливию.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Это соглашение было одобрено турецким парламентом и президентом Турции, а 2 января турецкие депутаты одобрили законопроект, предусматривающий возможность отправки войск в Ливию.

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ТурцияЛивия
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