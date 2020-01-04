В ЛНР заявили, что сбили украинский ударный беспилотник

ЛУГАНСК, 4 января. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) сбила ударный беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Несмотря на указания командования ВСУ по установлению и поддержанию режима перемирия в зоне проведения так называемой "ООС" ("операции объединенных сил"), отдельные командиры открыто игнорируют приказы вышестоящего руководства, тем самым пытаясь дестабилизировать обстановку и спровоцировать нас на ответные действия, - цитирует офицера агентство Луганскинформцентр. - Так, 3 января, благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны в районе населенного пункта Обозное был сбит ударный беспилотный летательный аппарат "Фантом" 46-й бригады ВСУ, оборудованный приспособлением для сброса боевого заряда".

Согласно договоренностям, принятым на встречах контактной группы в Минске, использовать беспилотные летательные аппараты в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса могут только наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Несмотря на это, украинская армия регулярно задействует беспилотники. Ранее пресс-служба оборонного ведомства ЛНР сообщала, что Народная милиция в 2019 году уничтожила свыше 50 украинских ударных и разведывательных беспилотников.