Помпео предостерег Иран от принятия ответных мер против США после убийства Сулеймани

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Американский госсекретарь Майкл Помпео предостерег Тегеран от принятия ответных мер против Вашингтона после операции ВС США по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Шеф американской дипломатии выступил с такими словами в интервью телеканалу Iran International . Стенограмму беседы опубликовал в субботу Госдепартамент.

Помпео спросили о действиях Вашингтона в случае ответных мер со стороны Тегерана. "Мы конкретно не сообщаем о своих действиях. Как вы видели на прошлой неделе, мы будем привлекать к ответственности подконтрольные [Ирану] силы. Вы видели удары, которые Министерство обороны США нанесло в Сирии и Ираке непосредственно в ответ на события 27 декабря, когда [на иракской базе] был убит американский контрактник [из числа гражданских], - сказал госсекретарь. - Затем, когда мы узнали, что планируются новые атаки, мы сделали все возможное, чтобы не допустить их".

"Мы будем продолжать реагировать. Мы заставим [Иран] платить по счетам", - заключил Помпео.

Ситуация в Ираке резко обострилась после нескольких ударов ВВС США 29 декабря по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американец. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим (провинция Анбар), как сообщали иракские СМИ, погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.

Эти действия американцев вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией, возглавляемой Вашингтоном. Обстановка еще больше обострилась после того, как в ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Вместе с ним были убиты заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек. Американское оборонное ведомство утверждает, что удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить военнослужащих США, дислоцированных в Ираке и других странах.

Реакция Тегерана

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры", совершив "самую большую стратегическую ошибку". Глава МИД Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США. Он также указал, что Тегеран примет меры на международном уровне, чтобы Вашингтон ответил за убийство генерала.

Планируемые атаки

Помпео заявил, что планируемые Сулеймани атаки могли привести к гибели сотен американцев и иракцев, поэтому США приняли решение провести операцию по его ликвидации.

Госсекретаря США попросили рассказать, почему Вашингтон принял решение провести данную операцию именно на этой неделе. По его словам, США видели, как на протяжении месяцев Сулеймани "занимался деятельностью, которая все больше угрожала жизням американцев". В пример он привел задержание Ираном танкера Stena Impero в Ормузском проливе, уничтожение американского беспилотника, а также совершенную в декабре атаку на иракскую базу, в результате которой был убит американский контрактник из числа гражданских. Госсекретарь считает, что действия генерала "принимали все более ожесточенный характер". "Нам нужно было остановить это. Все это происходило благодаря координации террориста Сулеймани, нам было необходимо [это остановить]", - сказал Помпео.

Кроме того, по версии руководителя американского внешнеполитического ведомства, "Сулеймани планировал новые нападения, которые могли привести к гибели десятков или сотен американских граждан, а также многих иракцев, многих мусульман, шиитов и суннитов". "Мы бы этого не допустили и поэтому сделали все возможное, чтобы этому помешать", - заключил госсекретарь.

Коалиция против Ирана

Помпео сообщил, что США продолжают создавать крупную коалицию, в которой будут состоять Израиль и американские партнеры в Персидском заливе, по защите своих интересов на Ближнем Востоке в связи с деятельностью иранских властей.

Госсекретаря США спросили, какие действия предпринимает Вашингтон для защиты своих интересов в связи с деятельностью Ирана на Ближнем Востоке. Назвав иранские власти террористами, Помпео отметил, что нынешняя администрация США "вводит [против них] экономические санкции". "Мы лишили их способности продолжать финансировать терроризм во всем мире в той степени, в которой они этим занимались", - утверждал глава американского внешнеполитического ведомства.

Он рассказал, что США на Ближнем Востоке проводят "широкий комплекс мероприятий, каждое из которых направлено на <...> защиту интересов Америки". "На данный момент мы готовимся к этому, добиваясь того, чтобы у нас были необходимые ресурсы, все элементы, которые включают создание большой коалиции, в которой будут не только Соединенные Штаты, [но и] наши партнеры из Персидского залива, израильтяне - все [они] с аналогичным набором интересов, направленных на защиту интересов Америки в регионе. Мы позаботились о том, чтобы Соединенные Штаты с помощью Министерства обороны и наших замечательных дипломатов в посольствах в регионе были готовы", - заключил госсекретарь.

После того, как Иран летом прошлого года задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero в Ормузском проливе, Госдепартамент объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. О своем намерении вступить в коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ.