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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

США отменили военно-морские учения у берегов Марокко после убийства Сулеймани

В Вашингтоне пояснили, что было принято решение направить десантный корабль USS Bataan и военнослужащих 26-го экспедиционного батальона морской пехоты, которые должны были принимать участие в этих учениях, на Ближний Восток

РАБАТ, 4 января. /ТАСС/. Вашингтон принял решение отменить американо-марокканские военно-морские учения у берегов североафриканского королевства в связи с ростом напряженности после проведенной 3 января операции ВС США по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает марокканский информационный портал "360".

Совместные учения "Африканский морской лев" с участием военных кораблей США и судов Королевского морского флота (КМФ) Марокко должны были начаться 8 января 2020 года у побережья города Агадир.

"Решено направить универсальный десантный корабль USS Bataan (LHD-5) ВМС США и военнослужащих 26-го экспедиционного батальона морской пехоты США, которые должны были принимать участие в учениях "Африканский морской лев", на Ближний Восток", - цитирует представителя ВМС США портал "360". По его словам, такое решение принято "в связи с растущей напряженностью с Ираном".

По данным сайта, пока неизвестно, когда состоятся намеченные на 2020 год американо-марокканские военно-морские учения "Африканский морской лев".

Ранее Пентагон сообщил о ликвидации ракетным ударом в районе аэропорта Багдада командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Министерство обороны США проинформировало, что удар был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс США.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.

Теги
СШАМароккоГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Источник: Чавушоглу и Помпео обсудили ситуацию с Ираном и Ираком
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