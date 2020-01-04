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Sky: рядом с посольством США в Багдаде произошел взрыв

В результате дорога к посольству оказалась перекрыта
Описание
© AP Photo/Nasser Nasser, архив

ТАСС, 4 января. Взрыв раздался в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства. Как сообщает в субботу корреспондент телеканала Sky News Arabia, дорога к посольству США перекрыта.

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Сообщается, что две ракеты взорвались в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства. Информация о пострадавших не приводится.

Ситуация в Ираке резко обострилась после нескольких ударов ВВС США 29 декабря по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим (провинция Анбар), как сообщали иракские СМИ, погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.

Эти действия американцев вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией, возглавляемой Вашингтоном. Обстановка еще больше обострилась после того, как в ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Вместе с ним были убиты заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

Американское оборонное ведомство утверждает, что удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить военнослужащих США, дислоцированных в Ираке и других странах.

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