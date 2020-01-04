Роухани заявил, что убийство иранского генерала Сулеймани станет пятном позора для Америки

БЕЙРУТ, 4 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты, убив иранского генерала Касема Сулеймани, совершили величайшую ошибку в своей истории, последствия которой будут сказываться на протяжении многих лет. Такое мнение, как передал телеканал Al-Alam , высказал в субботу президент Ирана Хасан Роухани, который посетил семью погибшего военачальника и выразил ей свои соболезнования.

"Это преступление станет пятном позора для Америки, иранский народ не вычеркнет подобного злодеяния из своей памяти", - заявил Роухани. По его словам, Сулеймани, который был командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), сделал многое для сохранения стабильности в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене и Афганистане.

"Мусульмане и свободолюбивые люди во всем мире скорбят вместе с нами о его гибели", - сказал Роухани.

Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи объявил в пятницу трехдневный общенациональный траур после того, как Сулеймани погиб в результате ракетного удара ВВС США в районе аэропорта Багдада. Церемония прощания с командующим силами "Аль-Кудс" и погибшим вместе с ним заместителем командира иракскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандисом состоялась в субботу в Багдаде и проходит сейчас в священной для мусульман-шиитов Кербеле. Похоронен Сулеймани будет 7 января в своем родном городе Керман на юго-востоке Ирана.

Министерство обороны США заявило, что ракетный удар, приведший к гибели Сулеймани, был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа. По версии Пентагона, удар носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Как утверждают в Вашингтоне, планируемые убитым иранским генералом атаки могли привести к гибели сотен американцев и иракцев.

Высший совет национальной безопасности Ирана возложил на США всю ответственность за последствия преступной авантюры. "Америке не миновать возмездия, которое произойдет в нужное время, в подходящем месте", - указывалось в заявлении Совета.