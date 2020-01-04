Президент Австрии приведет к присяге правительство Курца 7 января

ВЕНА, 4 января. /ТАСС/. Федеральный президент Александер Ван дер Беллен приведет к присяге новое правительство Австрии 7 января. Об этом сообщила в субботу канцелярия главы государства.

Ранее в субботу съезд партии "Зеленые" одобрил пакт о будущей правительственной коалиции с консервативной Австрийской народной партией (АНП). "Зеленые - Зеленая альтернатива" вступает в федеральное правительство с "Новой народной партией" и подтверждает правительственное соглашение под названием "Ответственность за Австрию", - говорится в заявлении "Зеленых", которое приводит Австрийское агентство печати.

В пятницу съезд региональных руководителей АНП одобрил участие в коалиции с "Зелеными".

2 января лидер АНП Себастьян Курц и лидер "Зеленых" Вернер Коглер представили программу совместного коалиционного правительства страны. Оно будет состоять из 10 министров от АНП и четырех министров от партии "Зеленые". Курц вернется на пост канцлера Австрии после присяги у президента, Коглер станет вице-канцлером, министром культуры, искусства, по делам государственной службы и спорта.