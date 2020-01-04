{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Президент Австрии приведет к присяге правительство Курца 7 января

Правительство будет состоять из 10 министров от Австрийской народной партии и четырех министров от партии "Зеленые"

ВЕНА, 4 января. /ТАСС/. Федеральный президент Александер Ван дер Беллен приведет к присяге новое правительство Австрии 7 января. Об этом сообщила в субботу канцелярия главы государства.

Ранее в субботу съезд партии "Зеленые" одобрил пакт о будущей правительственной коалиции с консервативной Австрийской народной партией (АНП). "Зеленые - Зеленая альтернатива" вступает в федеральное правительство с "Новой народной партией" и подтверждает правительственное соглашение под названием "Ответственность за Австрию", - говорится в заявлении "Зеленых", которое приводит Австрийское агентство печати.

В пятницу съезд региональных руководителей АНП одобрил участие в коалиции с "Зелеными".

2 января лидер АНП Себастьян Курц и лидер "Зеленых" Вернер Коглер представили программу совместного коалиционного правительства страны. Оно будет состоять из 10 министров от АНП и четырех министров от партии "Зеленые". Курц вернется на пост канцлера Австрии после присяги у президента, Коглер станет вице-канцлером, министром культуры, искусства, по делам государственной службы и спорта.

Теги
АвстрияКурц, Себастьян
Реклама на ТАСС
Парламент Туниса назначил голосование по составу нового правительства на 10 января
Новый состав кабинета министров сможет приступить к исполнению своих обязанностей лишь в том случае, если его одобрит абсолютное большинство депутатов парламента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС