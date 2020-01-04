СМИ рассказали о том, что повлияло на решение Трампа уничтожить Сулеймани

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отдал приказ ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани, руководствуясь последствиями принятого им решения отменить операцию против Ирана, который в июне сбил американский беспилотник. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу на первой полосе газеты The Washington Post, которая ссылается на свои источники в вашингтонской администрации.

По их данным, в конце декабря во время обсуждения проведения операции против Сулеймани должностные лица высокого ранга напомнили Трампу, что после того, как "иранцы заминировали корабли, сбили американский беспилотник" и якобы "атаковали саудовский нефтяной объект, он никак не отреагировал", сообщило издание. "Аргумент заключался в том, что, если никогда не отвечать на их [действия], они решат, что могут делать что угодно", - цитирует The Washington Post свой источник в Белом доме.

Кроме того, по его сведениям, президент "руководствовался тем, что, по его мнению, было негативным освещение в СМИ принятого им в 2019 году решения отменить авиаудар после того, как Иран сбил американский беспилотник-разведчик". "Трамп также был разочарован тем, что детали его внутренних обсуждений просочились наружу, он чувствовал, что выглядит слабо", - указывает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Как отмечает газета, некоторые должностные лица были поражены решением главы государства убить иранского генерала. Последние обсуждения этого шага проводились с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида). В консультациях принимал активное участие вице-президент США Майкл Пенс.

20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.

Ранее Пентагон сообщил о ликвидации Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа. По версии Минобороны США, удар носил оборонительный характер. Представители администрации США ранее заявляли, что приравнивают Сулеймани к террористу.