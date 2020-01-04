Роухани призвал Эрдогана к совместному ответу на действия США

ТАСС, 4 января. Президент Ирана Хасан Роухани призвал своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана выработать совместный ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Как сообщило в субботу иранское агентство IRNA , в ходе телефонного разговора стороны обсудили последствия гибели военачальника для региона.

"Убийство Сулеймани было большой ошибкой, - заявил Роухани. - Мы должны совместно реагировать на неразумные шаги, молчание в ответ на действия агрессора сделает его смелее". "Я не стану действовать в унисон против США, так как это поставит под угрозу весь регион", - добавил он. "Погибший Сулеймани сыграл уникальную роль в борьбе с террористами в регионе, и вы (президент Турции - прим. ТАСС) прекрасно понимаете, что он выполнял долг перед регионом и исламом", - подчеркнул Роухани.

Руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в пятницу трехдневный общенациональный траур после того, как Сулеймани погиб в результате ракетного удара ВВС США в районе багдадского аэропорта. Церемония прощания с командующим силами "Аль-Кудс" и погибшим вместе с ним заместителем командира иракских шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандисом состоялась в субботу в Багдаде, а сейчас проходит в священной для мусульман-шиитов Кербеле. Сулеймани будет похоронен 7 января в своем родном городе Кермане на юго-востоке Ирана.

Министерство обороны США заявило, что ракетный удар, приведший к гибели Сулеймани, был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа. По версии Пентагона, он носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Как утверждают в Вашингтоне, планировавшиеся убитым иранским генералом атаки могли привести к гибели сотен американцев и иракцев.

Высший совет национальной безопасности Ирана возложил всю ответственность за происшедшее на США. "Америке не миновать возмездия, которое свершится в нужное время, в подходящем месте", - указывалось в его заявлении.