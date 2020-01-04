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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

В Бундестаге назвали нарушением международного права операцию США по ликвидации Сулеймани

Глава фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил, что нельзя пренебрегать этим правом даже в том случае, если иранский генерал ответственен за гибель мирных жителей и разрушение целых районов

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених считает нарушением международного права удар США в районе багдадского аэропорта, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Об этом немецкий политик заявил в опубликованном в субботу интервью газете "Рейнише пост".

"Было нарушено международное право, а также пострадало наше понимание о применении государственной силы, которое опирается на право и демократию и ограничено ими", - полагает Мютцених. Он отметил, что нельзя пренебрегать этими принципами даже в том случае, если Сулеймани, по его словам, ответственен за гибель мирных жителей и разрушение целых районов.

"Целенаправленное убийство гражданских лиц и государственных представителей, которые напрямую не участвуют в боевых действиях или от которых не исходит непосредственная угроза для других, не соответствует праву и не представляет собой легитимное средство", - подчеркнул социал-демократ.

Мютцених также призвал министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр проанализировать ситуацию с безопасностью в Ираке и оценить возможные последствия для специалистов Бундесвера, участвующих в миссии по подготовке иракских сил. "При любых обстоятельствах необходимо обеспечить их безопасность", - подчеркнул парламентарий.

Теги
ГерманияГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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