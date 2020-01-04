Боррель обсудил с Зарифом последствия эскалации в Ираке для иранской ядерной сделки

БРЮССЕЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом последствия эскалации напряженности в Ираке для Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

"Верховный представитель ЕС провел переговоры с главой МИД Ирана по ситуации в Ираке, подчеркнув необходимость разрядки напряженности и деэскалации. Обсуждалась также необходимость сохранения СВПД, который играет решающую роль в обеспечении глобальной безопасности. ЕС привержен выполнению своей роли посредника в рамках СВПД", - отмечается в коммюнике.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, в Евросоюзе опасаются, что обострение ситуации в Ираке может привести к окончательному распаду СВПД.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Министерство обороны США заявило, что операция была проведена по распоряжению президента Дональда Трампа. По версии Пентагона, удар носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Как утверждают в Вашингтоне, планировавшиеся иранским генералом атаки могли привести к гибели сотен американцев и иракцев.