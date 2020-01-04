Британские военные корабли вновь начнут сопровождать суда в Ормузском проливе

ЛОНДОН, 4 января. /ТАСС/. Корабли ВМС Великобритании вновь начнут сопровождать британские торговые суда, следующие через Ормузский пролив. Об этом говорится в заявлении министра обороны королевства Бена Уоллеса, распространенном министерством обороны страны в субботу вечером.

"Я распорядился о том, чтобы корабли HMS Montrose и HMS Defender вернулись к выполнению задач по сопровождению судов британского торгового флота в Ормузском проливе. Правительство будет принимать все необходимые меры для защиты наших судов и граждан", - сказал Уоллес.

Министр добавил, что в пятницу провел телефонный разговор со своим коллегой из США Марком Эспером после поступления сообщений о ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Уоллес, как ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, призвал все стороны к деэскалации резко возросшей в регионе напряженности. При этом Уоллес добавил, что убитый иранский генерал был главной силой, стоявшей за иранскими операциями, направленными "на подрыв [стабильности] в соседствующих с Ираном суверенных странах", а также против противников Тегерана.

"В соответствии с международным правом у США есть право защищаться от тех, кто представляет непосредственную угрозу их гражданам", - подчеркнул британский министр.