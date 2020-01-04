{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

AP: США начали переброску на Ближний Восток более 4 тыс. военных

Агентство отмечает, что увеличение военного присутствия США в регионе отражает опасения Вашингтона по поводу ответных действий Ирана после гибели генерала Сулеймани

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. США приступили к переброске в Кувейт более 4 тыс. военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина). Как сообщило в субботу агентство Associated Press (АP), это подразделение отправляется для наращивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке в свете роста напряженности из-за убийства в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

На эту тему
Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

АP ссылается на официального представителя 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США подполковника Майка Бернса. По его данным, около 700 военнослужащих уже были отправлены в Кувейт на этой неделе. На очереди - еще 3,5 тыс. американских десантников. Завершение их переброски ожидается через несколько дней.

Наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке отражает опасения Вашингтона в отношении вероятной акции возмездия Ирана за гибель Сулеймани, отмечает АP.

Теги
СШАГибель иранского генерала Касема Сулеймани
Реклама на ТАСС
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
Американские эксперты прогнозируют вывод сил США из Ирака в свете убийства Сулеймани
Сопредседатель "Группы исследования Сирии" Дана Струл также считает, что в свете убийства иранского генерала американская операция по ликвидации ИГ "в ее нынешнем виде" завершится
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС