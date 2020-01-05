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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Глава британского МИД обсудит с Помпео убийство генерала Сулеймани 9 января

На следующей неделе Доминик Рааб также встретится со своим французским и немецким коллегами

ТАСС, 5 января. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отправится в Вашингтон, чтобы в четверг обсудить гибель иранского генерала Кассема Сулеймани в результате американского авиаудара по Багдаду. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД.

По его информации, на следующей неделе Рааб также встретится со своим французским и немецким коллегами перед тем, как отправиться в США.

Агентство сообщает, что в течение двух дней также ожидается разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который еще не прокомментировал убийство Сулеймани, с президентом США Дональдом Трампом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе багдадского аэропорта ракетный удар, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Министерство обороны США проинформировало, что удар был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс США.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры". Глава МИД Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.

Теги
СШАВеликобританияГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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