NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным американской разведки

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп наперекор Пентагону и вопреки последним данным разведки санкционировал убийство в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщила в субботу в своей электронной версии американская газета The New York Times , ссылающаяся на несколько источников в министерстве обороны и администрации США.

По их данным, Трамп первоначально (28 декабря) отказался от физического устранения иранского генерала и вместо этого отдал распоряжение ВВС США совершить налет 30 декабря на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в иракском городе Эль-Каиме близ границы с Сирией. В результате погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Это спровоцировало массовые акции протеста перед американским посольством в Багдаде, за которыми американский лидер следил по телерепортажам.

Согласно публикации, представители Пентагона были удивлены тем, что Трамп в итоге высказался за наиболее радикальный вариант действий. Президент США проигнорировал поступившие 30 декабря разведданные, согласно которым на Ближнем Востоке ничего из ряда вон выходящего не происходило, включая разъезды Сулеймани. Более того, американская разведка пришла к выводу, что масштабные нападения на военных США, подготовку которых Вашингтон приписывает иранскому генералу, не являлись неминуемыми. Как утверждают источники, руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи предложил Сулеймани вернуться в Тегеран для дальнейших консультаций, не дав согласия на воплощение антиамериканских замыслов командующего "Аль-Кудс".

В обсуждении подготовки операции участвовал узкий круг лиц, включая помощника главы государства по национальной безопасности Роберта О'Брайена, госсекретаря Майкла Помпео, министра обороны Марка Эспера, директора ЦРУ Джину Хэспел и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни. Сторонниками наиболее жесткого курса по отношению к Тегерану были Помпео и вице-президент Майкл Пенс, уточняют источники газеты. По их словам, в Пентагоне, памятуя о событиях лета прошлого года, явно не ожидали от Трампа выбора в пользу ликвидации Сулеймани.

20 июня иранские вооруженные силы сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. В соответствии с изложенной американским лидером информацией за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав такой ответ на действия Тегерана непропорциональным применением силы.