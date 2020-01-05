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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Трамп пригрозил применить против Ирана новое вооружение за $2 трлн

По словам президента США, Вашингтон примет соответствующие меры без промедления, если Тегеран атакует американскую базу или любого американца
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE

ТАСС, 5 января. Президент США Дональд Трамп пригрозил применить новое вооружение против Ирана в случае, если Тегеран предпримет атаку на американские военные базы. Об этом глава Белого дома сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter.

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"США только что потратили $2 трлн на военное оборудование <...> Если Иран атакует американскую базу или любого американца, мы отправим что-то из этого совершенного нового, прекрасного вооружения в их сторону без промедления", - заявил президент.

Ранее Трамп сообщил, что США готовы "очень быстро и очень сильно" нанести удары по 52 иранским объектам в ответ на любое потенциальное нападение со стороны Тегерана.

В пятницу Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. Министерство обороны США информировало, что операция была проведена по распоряжению Трампа, о чем не был заранее уведомлен американский Конгресс.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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