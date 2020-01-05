Боевики "Аш-Шабаб" атаковали военную базу в Кении

ПРЕТОРИЯ, 5 января. /ТАСС/. Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" атаковали в воскресенье военную базу в округе Ламу на северном побережье Кении недалеко от границы с Сомали. Об этом сообщило AFP.

"Была совершена попытка нападения, атака отбита", - приводит агентство слова представителя властей округа Ирунгу Мачарии. Как в свою очередь сообщает телеканал Al Arabiya, кенийским войскам удалось ликвидировать четырех боевиков "Аш-Шабаб".

Как заявил Мачария кенийской газете Nation, нападению подверглась военно-морская база Манда-Магогони, которую используют также силы США. По его словам, для отражения начавшейся рано утром в воскресенье атаки боевиков была использована авиация.

Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) подтвердило информацию об атаке на базу. "Нападение было совершено на аэродром Манда-Бэй, мы следим за ситуацией", - цитирует интернет-издание Defence Post официального представителя АФРИКОМ.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года главарь "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.

В новость внесены изменения (10:58 мск) - добавлено подтверждение АФРИКОМ о нападении на военно-морскую базу Манда-Магогони