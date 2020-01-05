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МИД Украины ответил на критику послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры

В Киеве заявили, что "каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев"
Здание МИД Украины Роман Канащук/ТАСС
Описание
Здание МИД Украины
© Роман Канащук/ТАСС

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. МИД Украины ответил на критику Польши и Израиля по поводу чествования в стране лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеры и некоторых лиц, которые сотрудничали с нацистами, сославшись на возрождение национальной памяти. Такой комментарий дала пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко в ответ на запрос агентства УНН.

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"Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа - одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев", - заявила Зеленко.

"Цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков", - подчеркнула пресс-секретарь, добавив, что дружеские и партнерские отношения между Украиной и Польшей и Израилем - "важное достояние, и нужно предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях".

1 января сторонники украинских праворадикальных партий и организаций провели в центре Киева факельный марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. Днем позже посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Йоэль Лион выступили с совместным заявлением, в котором осудили это мероприятие.

"Помня наших невинных братьев и сестер, замученных с 1939 по 1945 год на оккупированных территориях Польши, которые сегодня стали частью Украины, мы считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением", - говорится в документе. Дипломаты с большим сожалением и обеспокоенностью отметили, что представители разных уровней власти на Украине отмечают исторические события, которые "следовало бы раз и навсегда осудить".

О Степане Бандере

Степан Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов. На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в России), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. Они убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против советской армии.

Тем не менее, день рождения Бандеры включен в определенный украинским парламентом перечень празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году. Нынешний год во Львовской области объявлен годом Бандеры и Организации украинских националистов.

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Украина
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