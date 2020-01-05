Прокуратура Токио конфисковала у адвокатов Карлоса Гона три его паспорта

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Прокуратура Токио в воскресенье на основе соответствующего судебного постановления конфисковала у адвокатов экс-главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона три его заграничных паспорта. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что прокуратура забрала из офиса группы адвокатов Гона его французский, ливанский и бразильский паспорта. Ранее сообщалось, что у Карлоса Гона было два французских паспорта - по одному из них он и прибыл на территорию Ливана в конце 2019 года. Токийская прокуратура в настоящее время продолжает следствие по новому делу, открытому в отношении Гона по обвинению в нарушении иммиграционного законодательства Японии.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил этот факт, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент точно неизвестно, каким образом находившийся под домашним арестом и наблюдением полиции Гон смог покинуть территорию Японии. Ранее сообщалось, что Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном бизнесджете.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.