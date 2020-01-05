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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Зариф назвал возможную атаку на культурные объекты в Иране военным преступлением Трампа

По словам главы иранского МИД, "те, кто бесстыдно целится на иранские культурные объекты и мирных жителей, вероятно, даже не утруждались открыть юридический словарь"

ТАСС, 5 января. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что, если США нанесут удары по культурным объектам в Иране, это будет расценено как военное преступление. Соответствующее сообщение иранский министр разместил на странице в Twitter.

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"Обозначать целью культурные объекты является военным преступлением <...>Те, кто прикидываются дипломатами и кто беcстыдно целится на иранские культурные объекты и мирных жителей, вероятно, даже не утруждались открыть юридический словарь", - говорится в сообщении Зарифа.

4 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут "очень быстро и очень сильно" удары по 52 иранским объектам, некоторые из которых являются весьма важными для Ирана и иранской культуры, в ответ на любое потенциальное нападение исламской республики, которое может быть совершено после убийства генерала Касема Сулеймани.

3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касем Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад ДжавадГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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