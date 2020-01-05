ЕС пригласил Зарифа в Брюссель для обсуждения деэскалации после авиаудара США

БРЮССЕЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригласил главу МИД Ирана [Мохаммада] Джавада Зарифа посетить Брюссель для обсуждения деэскалации в Ираке, а также сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Верховный представитель ЕС провел переговоры с главой МИД Ирана по ситуации в Ираке, подчеркнув необходимость снижения напряженности и деэскалации, а также сохранения СВПД, который играет решающую роль в обеспечении глобальной безопасности, - говорится в заявлении. - Жозеп Боррель пригласил иранского министра в Брюссель для продолжения дискуссии по этой проблеме. Он выразил готовность ЕС оказать любые необходимые посреднические услуги для снижения напряженности". Возможные даты визита Зарифа пока не называются.

Боррель также "выразил глубокую озабоченность в связи с эскалацией насилия и конфронтации в Ираке, включая убийство [командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции] генерала Касема Сулеймани" в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада. "Он призвал Иран соблюдать сдержанность и тщательно соизмерять свои ответные действия, чтобы избежать дальнейшей эскалации, которая повредит всему региону и его жителям", - отмечается в заявлении.

Как ранее сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, в Евросоюзе опасаются, что обострение конфликта между Ираном и США может привести к окончательному развалу СВПД.

3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит генерал Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.