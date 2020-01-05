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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

МИД Ирака передал послу США в Багдаде протест по поводу американских ударов в стране

В переданной ему ноте, в частности, содержится осуждение удара, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани и еще несколько человек

КАИР, 5 января. /ТАСС/. МИД Ирака передал в воскресенье ноту протеста послу США в Багдаде в связи с американскими ударами на территории арабской республики. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление ведомства.

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"Министерство иностранных дел Ирака вызывало посла Вашингтона в Багдаде Мэтью Теллера в свете неоднократных воздушных ударов США", - отмечается в нем. В переданной ему ноте, в частности, содержится осуждение удара, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

"Ирак осуждает этот акт, являющийся вопиющим нарушением суверенитета республики и всех международных норм и законов, которые регулируют отношения между государствами и не позволяют использовать их территории для совершения нападений на соседние страны, - указали в МИД. - Произошедшие атаки противоречат согласованным задачам международной коалиции, которая ограничивается борьбой с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и подготовкой иракских сил безопасности в координации с правительством Ирака и под его контролем".

"Считаем эти незаконные военные операции, проводимые Соединенными Штатами, враждебным действием, провоцирующим эскалацию напряженности в регионе в то время, когда администрация в Вашингтоне должна сотрудничать с Ираком в ее снижении и урегулировании кризисов, от которых страдает регион", - подчеркнули в министерстве.

Теги
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