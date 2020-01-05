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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

В Иране заявили о подготовке удара по военным объектам США

В Тегеране добавили, что это станет ответом на убийство генерала Касема Сулеймани
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© EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Иран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган.

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"Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли", - приводит в переводе на английский его слова CNN.

"Ответ, несомненно, будет военным, и он будет направлен против военных объектов", - подчеркнул советник руководителя Ирана. При этом он указал, что руководство Ирана "никогда не стремилось и не будет стремиться к войне".

В пятницу Пентагон сообщил о нанесенном по распоряжению президента США Дональда Трампа ракетном ударе по автоколонне в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить военнослужащих США, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Теги
СШАИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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