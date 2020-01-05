{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Украине хотят установить памятник Бандере недалеко от границы с Россией

Памятник планируют установить в городе Конотопе Сумской области

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Памятник лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере хотят установить в городе Конотопе Сумской области Украины. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в воскресенье в Facebook.

"Посоветовавшись с мэром Конотопа Артемом Семенихиным, установим там памятник Бандере! Это будет самый восточный памятник на Украине Бандере, еще и под московским рубежом!" - отметил он.

От Конотопа до границы с Россией по прямой около 70 км.

Степан Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов. На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в России) - множество преступлений. Бандеровцы убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против советской армии.

Тем не менее, день рождения Бандеры был включен в определенный украинским парламентом перечень празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году. Нынешний год во Львовской области объявлен годом Бандеры и Организации украинских националистов.

1 января 2020 года сторонники украинских праворадикальных партий и организаций провели в центре Киева факельный марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. Это мероприятие вызвало резко негативную реакцию посольств Израиля и Польши на Украине, кроме того, МИД РФ призвал Киев отказаться от глумления над историей и прекратить оправдание преступлений, совершенных нацистами и их пособниками.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
В Иране заявили о подготовке удара по военным объектам США
В Тегеране добавили, что это станет ответом на убийство генерала Касема Сулеймани
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС