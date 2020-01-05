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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Reuters: Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

По данным агентства, Тегеран не будет соблюдать какие-либо ограничения, установленные в Совместном всеобъемлющем плане действий, о количестве центрифуг для обогащения урана, которые он мог использовать
Описание
© AP Photo/Ronald Zak

ТАСС, 5 января. Иранские власти заявили о дальнейшем сокращении обязательств по ядерной сделке 2015 года. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

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По его данным, Тегеран не будет соблюдать какие-либо ограничения, установленные в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), о количестве центрифуг для обогащения урана, которые он мог использовать.

Вместе с тем власти страны намерены и дальше сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В этой связи Иран приступил к поэтапной приостановке своей части обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности.

В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки выполнения части обязательств по ядерной сделке - о прекращении на 60 суток продаж обогащенного урана. В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки - объявил об обогащении урана свыше 3,67%. В сентябре Иран объявил, что приступил к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке и отказался от ограничений на исследовательскую деятельность. В начале ноября Тегеран начал закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки. Согласно подписанному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий, Иран должен был модернизировать предприятие по производству стабильных изотопов в Фордо под контролем международных наблюдателей. Предполагалось, что реконструкция исключила бы возможность использования этого объекта в военных целях.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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