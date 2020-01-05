СМИ: противник Гуайдо объявил себя председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы

КАРАКАС, 5 января. /ТАСС/. Противник лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, провластный депутат Луис Эдуардо Парра объявил себя председателем Национальной ассамблеи (однопалатного парламента). Об этом в воскресенье сообщает радиостанция Union Radio .

Отмечается, что Парра поднялся на трибуну парламента с другими депутатами, поддерживающими президента страны Николаса Мадуро, Франклином Дуарте и Хосе Грегорио Норьеги, которые объявлены первым и вторым заместителями председателя.

Депутаты от оппозиции отвергли присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума. В Twitter Национальной ассамблеи было размещено сообщение, в котором произошедшее названо "переворотом". "Переворот в парламенте: без голосования или необходимого кворума депутаты от Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) пытаются незаконно занять руководящие посты", - говорится в сообщении.

Ранее Хуан Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками президента Николаса Мадуро Национальной ассамблеи, где должны пройти выборы ее главы.

Ранее мониторинговая международная некоммерческая организация NetBlocks заявила, что в Венесуэле наблюдаются перебои с доступом к таким социальным сетям, как Twitter, Instagram, Facebook и платформе YouTube в связи с выборами главы Национальной ассамблеи.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.