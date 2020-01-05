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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Эрдоган заявил, что оставлять убийство Сулеймани без ответа было бы неправильно

Президент Турции сообщил, что в последнем телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом он призывал его "воздержаться от роста напряженности в отношениях с Ираном"

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил в воскресение мнение, что было бы неправильно оставлять без ответа убийство Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.

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"Я считаю, что нельзя оставлять без какого-либо ответа убийство какого-либо командира, который входил в высшие эшелоны власти какой-либо страны", - сказал турецкий лидер в эфире телеканала CNN Turk, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать события вокруг убийства Сулеймани.

Эрдоган сообщил, что в последнем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом он призывал его "воздержаться от роста напряженности в отношениях с Ираном". "Сейчас необходимо взять под контроль эту напряженную ситуацию, которая может нанести урон всем вовлеченным сторонам", - добавил президент Турции.

В пятницу Пентагон сообщил об операции, в результате которой в районе аэропорта Багдада погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить военнослужащих США на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания обещал отомстить за Сулеймани. В своем заявлении он также указал, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США. В направленном в пятницу письме в Совет Безопасности ООН Тегеран призвал "осудить этот неправомерный преступный акт", а также заявил о своем праве на самооборону.

Теги
СШАИранИракТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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