Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в воскресенье о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию.

"В задачи наших военных входят координационные действия. <...> Турецкие военные начали постепенно направляться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства [в Ливии]", - сказал турецкий лидер в эфире телеканала CNN Turk.

Эрдоган при этом не уточнил, находятся ли уже солдаты ВС Турции в Ливии или еще нет.