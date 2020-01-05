Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в воскресенье о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию.
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"В задачи наших военных входят координационные действия. <...> Турецкие военные начали постепенно направляться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства [в Ливии]", - сказал турецкий лидер в эфире телеканала CNN Turk.
Эрдоган при этом не уточнил, находятся ли уже солдаты ВС Турции в Ливии или еще нет.