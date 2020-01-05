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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Зариф: отказ Ирана от ядерной сделки обратим при взаимном выполнении обязательств

Ранее Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года, который предполагает, что Тегеран не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана

ТАСС, 5 января. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что Иран может отказаться от предпринятых шагов по сокращению обязательств по ядерной сделке 2015 года при выполнении обязательств всеми ее участниками. Соответствующее сообщение иранский министр разместил в своем Twitter.

"Этот шаг (объявление Тегерана о новом сокращении обязательств) находится в рамках СВПД, и все 5 шагов являются обратимыми при эффективном выполнении взаимных обязательств", - говорится в сообщении Зарифа.

В воскресенье Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаЗариф, Мохаммад Джавад
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