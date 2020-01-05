Главы Анголы и ДРК призвали дочь экс-президента Изабель душ Сантуш сотрудничать с судом

ПРЕТОРИЯ, 5 января. /ТАСС/. Президент Анголы Жоау Лоуренсу и президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди в совместном заявлении подчеркнули, что Изабель душ Сантуш, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, и ее супруг конголезский бизнесмен Синдика Доколо должны сотрудничать с ангольской судебной системой. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters, отметив, что активы супружеской пары были недавно заморожены судом в Луанде.

Лучшим путем для душ Сантуш и Синдика Доколо является их "максимальное сотрудничество с компетентными государственными органами и ангольским судом", отмечается в заявлении глав двух африканских государств.

Президент ДР Конго Феликс Чисекеди, который находится в непродолжительном отпуске, прибыл 5 января в ангольский курортный город Бенгела на атлантическом побережье, передает конголезский новостной сайт "Актюалитэ". Здесь он проводит консультации с президентом Лоуренсу.

Суд провинции Луанда по запросу Национальной службы по возвращению активов арестовал 31 декабря компании и личные счета Изабель душ Сантуш и ее супруга. Как утверждает Генеральная прокуратура Анголы, в результате сделок с участием Изабель душ Сантуш и Синдика Доколо государство потеряло $1,36 млрд. Старшая дочь экс-президента страны подозревается в сомнительных сделках с нефтью и алмазами, а также создании ряда компаний, которые брали кредиты у государства и не вернули их. Среди арестованных активов - принадлежащие Изабель душ Сантуш пакеты акций в банках, телекоммуникационных и нефтяных компаниях.

Изабель душ Сантуш покинула Анголу в ноябре 2017 года после того, как была уволена с поста главы крупнейшей государственной нефтяной компании Анголы Sonangol. По данным ангольской газеты Expresso, чета перебралась в минувшем году в Дубаи и не намерена возвращаться в Анголу.

Сейчас в Луанде проходит очный суд и над сыном бывшего президента Жозе Филумену душ Сантушем. Он обвиняется в том, что на посту главы Фонда суверенного благосостояния Анголы похитил 1,5 млрд долларов, а также незаконно вывез из страны 500 млн долларов. Сам экс-президент Жозе Эдуарду душ Сантуш выехал из Анголы для лечения в Западную Европу.