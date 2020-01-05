Оппозиционер Зоран Миланович займет кресло президента Хорватии

ЗАГРЕБ, 6 января. /ТАСС/. Кресло президента Хорватии на предстоящие пять лет займет одержавший победу по итогам двух туров президентских выборов выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) республики, бывший премьер-министр страны Зоран Миланович, который намерен развивать партнерство со странами Западной Европы и США.

Действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович, которую в ходе выборов поддерживала правящая правоцентристская партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС), уступила оппоненту в обоих турах избирательной гонки. Если в первом круге проигрыш выглядел довольно скромным, то второй этап завершился на отметке в более чем 5 процентных пунктов отставания от Милановича.

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики, результаты обработки 99,54% бюллетеней свидетельствуют о том, что Зоран Миланович набирает 52,70%, а Грабар-Китарович - 47,30% голосов избирателей. Вместе с тем хорватская диаспора за рубежом практически единогласно поддержала Грабар-Китарович. За нее проголосовали почти 88% избирателей, тогда как Милановича поддержали всего 12,08% граждан республики. Голосование проходило в 47 государствах мира.

Как отметили в Госизбиркоме, приведенные данные не являются окончательными, поскольку еще не вся информация поступила с участков, расположенных за рубежом. Из-за разницы в часовых поясах, некоторые сведения поступят только под утро местного времени. Однако эта информация уже не сможет повлиять на окончательные итоги голосования, которые будут объявлены в понедельник.

Сотрудники ГИК и присутствовавшие на выборах наблюдатели не отметили существенных нарушений в ходе голосования, за исключением случаев с рассылкой в соцсетях сообщений, авторы которых призывали избирателей голосовать в обмен на материальное вознаграждение, а также нескольких задержек открытия избирательных участков.

Со своей стороны представители правоохранительных органов сообщали о попытке нарушения общественного порядка на одном из избирательных участков города Осиека. Полицейские приняли соответствующие меры по урегулированию ситуации.

Планы избранного президента

"Я доволен, победа нелегкая, но чистая, - отметил Миланович по итогам подсчета 99% голосов. - Планирую немного побыть с друзьями и отправиться спать".

Избранный новым президентом Хорватии Зоран Миланович заявлял, что хочет стать "президентом современной, прогрессивной и открытой Хорватии", а также "верховным защитником прав Хорватии, ее народа и граждан". Он считает, что президент должен избираться в парламенте. Выступает против расширения полномочий главы государства, в том числе за счет участия в процессе выбора и назначения судей Конституционного суда, которые в настоящее время избираются парламентом, а также не поддерживает введение в стране евро (Центробанк Хорватии прогнозирует, что переход на евро произойдет в 2023 году). Миланович планирует развивать партнерство со странами Западной Европы и с США. Среди пунктов его программы также числятся борьба с коррупцией, доступное, но не бесплатное здравоохранение. Его предвыборным являлся лозунг "Президент с характером".

Биография победителя

Зоран Миланович родился 30 октября 1966 года в Загребе (Югославия, в настоящее время - столица Хорватии). В 1990 году окончил Институт права в Загребе, в 1998 году Свободный университет в Брюсселе (Бельгия) по специальности европейское международное право. В начале 1990-х годов работал в одном из судов Загреба.

В конце 1990-х годов вступил в ряды Социал-демократической партии. В 2004 году был членом исполнительного совета СДП по вопросам международного сотрудничества. В 2007 был избран председателем СДП, занимал этот пост до 2016 года.

В 1993 году Миланович был сотрудником отдела международного права в МИД Хорватии, в 2003 - помощником министра иностранных дел. В 1994 был наблюдателем по мирному урегулированию проблемы Нагорного Карабаха в Азербайджане при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 1996-1999 гг. являлся постоянным представителем Хорватии при Европейском союзе, курировал отношения с НАТО. В 2007 году занимал пост председателя Национального комитета по мониторингу переговоров Хорватии и Европейского союза.

В августе 2011 года он основал и возглавил коалицию Kukuriku (от названия ресторана, в котором проходили переговоры о ее создании). В 2015 году название было изменено на "Хорватия растет", а в 2016 году - на "Народную коалицию". После победы коалиции на выборах в декабре 2011 года (40% голосов) Миланович занял премьерский пост, на котором проработал до 23 января 2016 года.

Миланович владеет английским, французским, немецким и русским языками. Женат, супруга - Саня Мусич-Миланович. Сыновья Анте и Марко.

О выборах президента

Правом голоса в прошедших первом и втором турах президентских выборов обладали более 3,85 млн избирателей, в том числе почти 177 тыс. проживающих за рубежом. Общая численность населения Хорватии составляет 4,1 млн человек.

Президент Хорватии избирается всеобщим прямым голосованием на пять лет с правом переизбрания на один срок. Кандидатом может стать любой гражданин страны старше 18 лет. Он может баллотироваться от партии, политического объединения, группы избирателей или быть независимым кандидатом. Для участия в выборах претенденту необходимо собрать не менее 10 тыс. подписей избирателей.

За ходом голосования в стране следили более 24 тыс. наблюдателей.