МИД Австрии рекомендовал туристам не ездить в Ирак и призвал к осторожности в Иране

ВЕНА, 6 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Австрии закрыло посольство в Багдаде и рекомендовало австрийцам не посещать Ирак, а также объявило о повышенном уровне угрозы безопасности при посещении Ирана. Об этом в воскресенье объявил МИД Австрии.

"Предостережение от поездок (уровень безопасности 6) на всей территории страны. Предостерегаем от поездок в Ирак", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. Кроме того, отмечается, что "австрийское посольство в Багдаде закрыто по соображениям безопасности". Консульские вопросы по Ираку рассматривает посольство Австрии в Аммане (Иордания).

МИД Австрии также объявил о повышенном уровне угрозы безопасности на территории Ирана для путешественников в связи убийством командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касема Сулеймани и объявленными демонстрациями 6 января. "Из-за текущей нестабильной ситуации в регионе путешественники должны проявлять максимальную осторожность", - сказано в сообщении МИД.

3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой был убит Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.