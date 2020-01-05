Венесуэльская оппозиция провозгласила Гуайдо председателем Национальной ассамблеи

Телеканал отмечает, что кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167. Его заместителями были назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа. Заседание оппозиционных депутатов состоялось в редакции газеты El Nacional.

"Мы стали свидетелями неудачного акта, осуществленного сегодня должностными лицами режима для предотвращения въезда депутатов в здание Национальной ассамблеи, - заявил Гуайдо на заседании. - Диктатура совершила еще один политический промах - [на заседании в стенах парламента] присутствовало 26 или 29 депутатов".

Ранее депутат Луис Парра, который является политическим оппонентом Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума. Сам Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками президента страны Николаса Мадуро Национальной ассамблеи, где должны были пройти выборы ее главы. В Twitter законодательного органа было размещено сообщение, в котором произошедшее названо "переворотом". Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.