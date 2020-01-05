В ЕС заявили, что продолжают считать Хуана Гуайдо председателем парламента Венесуэлы

ТАСС, 6 января. Власти Евросоюза не признают результатов воскресного заседания Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы, по результатам которого депутат Луис Эдуардо Парра провозгласил себя главой парламента страны. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

"События вокруг запланированных на воскресенье выборов председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы сопровождались серьезными нарушениями и действиями, направленными против ее демократического и конституционного функционирования", - говорится в публикации на сайте ЕС. В Евросоюзе отметили, что ряду оппозиционных депутатов, в том числе Хуану Гуайдо, не позволили войти в здание парламента. Кроме того, Брюссель указал на недопустимость ограничений работы прессы на заседании.

"Как следствие, Евросоюз будет по-прежнему признавать Хуана Гуайдо законным председателем Национальной Ассамблеи, пока не будут обеспечены условия для проведения надлежащего голосования", - резюмировал Стано.

Ранее Парра, являющийся противником Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Парламентарии от оппозиции отвергли его присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума. Сам Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками Мадуро Национальной ассамблеи, где должны были пройти выборы ее главы. В Twitter законодательного органа было размещено сообщение, в котором произошедшее названо "переворотом".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.