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Источник: СБ ООН проведет 6 января консультации по ситуации в Ливии

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки в Ливию турецких военнослужащих

ООН, 6 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в понедельник, 6 января, соберется для закрытых консультаций по ситуации в Ливии. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник во всемирной организации.

Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки в Ливию турецких военнослужащих. Эрдоган при этом не уточнил, находятся ли уже солдаты ВС Турции в Ливии или еще нет.

"После запланированных ранее консультаций по Сирии СБ ООН также обсудит ситуацию в Ливии в закрытом формате, - сказал собеседник ТАСС. - О развитии событий в стране Совбезу доложит спецпредставитель генсека ООН Гасан Саламе".

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.

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