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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Роухани одобрил решение иракского парламента вывести иностранные войска из страны

В свою очередь, президент Ирака Бархам Салех назвал большим горем убийство в ходе операции ВС США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани

ТАСС, 6 января. Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора в воскресенье вечером с президентом Ирака Бархамом Салехом назвал важным для укрепления стабильности и безопасности в регионе решение иракского парламента о выводе иностранных войск из страны. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

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В свою очередь, президент Ирака Бархам Салех назвал большим горем убийство в ходе операции ВС США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, а также отметил исторические связи между народами двух стран. Он заявил, что единство и дружба двух народов сыграют решающую роль в установлении безопасности в регионе.

Парламент Ирака проголосовал в воскресенье за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после серии американских ударов на территории Ирака, в результате одного из которых 2 января были убиты генерал Касем Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис. Американское оборонное ведомство утверждает, что удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить военнослужащих США, дислоцированных в Ираке и других странах.

Теги
ИранИракРоухани, ХасанСалех, Али АбдаллаГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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